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Yerel Apartmanda büyük panik! Vatandaşlar balkona çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi
Yerel

Apartmanda büyük panik! Vatandaşlar balkona çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi

Düzce'de bir apartmanda nedeni henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen vatandaşlar, balkona çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:33:00 -
Apartmanda büyük panik! Vatandaşlar balkona çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi

Düzce'de bir apartmanda kaynağı henüz tespit edilemeyen koku büyük paniğe yol açtı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan 5 kişi, binada yayılan koku nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kaynağı henüz tespit edilemeyen kokudan etkilenen vatandaşlar, balkona çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

Bina sakinlerini polisler hastaneye götürdü

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kokudan etkilenen bina sakinleri Meliha Kılıç, Meryem Kars, Hasret Karamahmutoğlu, Kadir İbrahim Sak ve Selami Kılıç, polis ekiplerince evlerinden alınarak Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine götürüldü.

Sızıntı tespit edilmedi

Öte yandan olay yerine gelen doğal gaz ekiplerince ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümle herhangi bir sızıntı tespit edilmezken, apartmandaki kokunun nedeninin ekiplerce araştırıldığı belirtildi.

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