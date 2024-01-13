Apartman önüne silahlı kavga

Olay, gece saatlerinde Hacıakif Mahallesi 40661 Nolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın önüne araçla gelen C.S. ile apartmanın önüne çıkan Ö.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga yaşandı. Kavgada ayağına isabet eden kurşunla yaralanan C.S. yaya olarak gittiği diğer sokak üzerinde yere yığıldı. Bir kişinin silahla vurulduğu ve yerde yattığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.S.’nin duran kalbi yapılan müdahalenin ardından yeniden çalıştırılırken, ayağına bir kurşun isabet ettiği, ancak atardamarına gelmesi sebebiyle aşırı kan kaybettiği belirlendi. C.S. yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Ö.E.’yi yakalamak için çalışma başlatırken, binanın güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri adreste ve sokak üzerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Kurşunlardan birisinin de binanın önünde park halinde duran bir otomobilin ön camına isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaralı C.S.’nın araçla birlikte geldiği ve çatışma sonrasında olay yerinden uzaklaşan otomobildeki diğer kişiyi de belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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