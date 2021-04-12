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Yerel Apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu
Yerel

Apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartman önüne bırakılmış erkek bebek bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:38:00 -
Apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Güzeller Mahallesi 911. Sokak'ta annesini ziyarete gelen H.A, apartmanın önünde kundakta bir bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 3 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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