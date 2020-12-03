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Gündem Apartman önünde 1 aylık bebek bulundu
Gündem

Apartman önünde 1 aylık bebek bulundu

Osmaniye'de bir apartmanın kapısı önüne bırakılan 1 aylık kız bebek polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:23:00 -
Apartman önünde 1 aylık bebek bulundu

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri bebek ağlaması sesi duydu. Sesin olduğu yöne giden vatandaşlar, apartmanın kapısı önüne bırakılmış puset içinde 1 aylık bir kız bebek buldu.

Durumu öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, teslim aldıkları kız bebeği Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Yapılan kontrollerin ardından bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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