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Aktüel

Apartman boşluğunda 3 gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:13:30 -
Apartman boşluğunda 3 gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilırmak Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Apartmana gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri havalandırma boşluğundaki yavru kediyi kurtardı.

Bir süre süt ile beslenen yavru kedi, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

Apartman sakinlerinden Mehmet Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek "Bizim sahip çıktığımız sokak kedilerden bir tanesi binamızın çatı katında yavruladı. Yavru kedilerden biri çatıdaki baca deliğinden bizim daireye düştü. Ben onu alıp annesine verdim. Diğer yavru kedinin de apartman boşluğuna düştüğünü fark ettik. İtfaiye ekipleri de gelip onu kurtardı." diye konuştu.

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