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Yaşam Apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yaşam

Apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-11 01:27:00 -
Apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk, tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk, tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan 4 yaşındaki Y.E.A, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

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