Apar topar temizlik yapanlar: Petek temizliği nasıl yapılır? Evde petek temizleme! Doğal gaz faturanız şaşırtacak kadar düşebilir!

Petek temizliğini kendimiz nasıl yaparız sorusu için günümüzde profesyonel firmalar var ancak bu firmalara ulaşmak ülkemizin her bölgesinde çok mümkün değil. Bu firmalar özel aletler ve kimyasallarla petek temizliği yapabilmektedirler. Petek temizliğini kendimiz nasıl yaparız sorusu halen gündeme geldi. Sizler için araştırdık işte pratik fikirler...

Günümüzde kalorifer petekleri ısınmak için en yaygın aletlerden birisidir. Neredeyse her evde bulabileceğimiz kalorifer petekleri, ısınmak için ilk başvurduğumuz aletlerdir. Ancak petekler kirlenirse, bakımı yapılmazsa yaydıkları ısı azalır. Daha ekonomik kabul edilen peteklere talep yeniden artmaya başladı. Bu da evinizin ısınmasını engeller. Petek temizleme bu yüzden çok önemlidir. Bazı firmalar her ne kadar iki yılda bir düzenli temizlik önerse de bu kesin bir kural değildir. Petek temizliğine yüksek fiyatlar vermeyin Eğer ihtiyaç olursa iki yıldan daha kısa bir süre içinde de temizlik düşünülebilir.

Evde Petek Temizliği Nasıl Yapılır?

Petek temizliği için bir firma ile anlaşmadıysanız ve eliniz bu konulara yatkınsa siz de petek temizliği yapabilirsiniz. Petek temizliği yapmak için aşağıdaki basamaklar sırayla uygulanır.

-Kombiyi kapatın

-Kombideki suyu balkon ya da banyodaki vanalardan tahliye edin.

-Kombiye giriş vanalarındaki iki filtreyi söküp çamaşır suyu bir kabın içinde bekletin.

-Petekleri yerinden çıkarmak için vana bağlantılarındaki rekorları sökün ve peteği yerinden sökerek banyoya taşıyın.

-Peteklerin su girişlerinden hortum vasıtasıyla tazyikli su verin. Bu işlemi kirli ve tortulu suyun berrak bir suya dönüşmesine kadar sürdürün.

-Diğer petekler için de aynı işlemleri tekrar edin.

-Petekleri ve filtreleri yerine takın. Peteklere eski seviyesine kadar su verin.

-Tahliye vanasını kapatın ve peteklerin havalarını alın.

-Bu işlemlerin sırasında ya da işlem esnasında yapacağınız hataların kombinize ya da peteklerinize zarar vereceğini unutmayın. Dikkat edin.

Kombiniz verimli çalışsa da petek bakımını zamanında ve doğru şekilde yapmamanız durumunda, hem ısı kaybına uğrayıp hem de yüksek yakıt faturası ödemek zorunda kalabilirsiniz. Temiz petekler daha verimli ısınma sağlar.

Evde kalorifer peteği içi nasıl temizlenir?

Püf noktaları:

Kalorifer peteğinin aralarını ve arkasını önce elektrikli süpürgeyle, sonra da bir sopaya bez geçirerek temizleyin. Peteğin önünü sabunlu suyla silin, daha sonra temiz ve kuru bir bezle kurulayın. Paslanan kaloriferleri temizlemek için petekteki kirli suyu boşaltın ve içini temiz suyla yıkayın.

Böylece Kalorifer peteği suyu nasıl temizlenir?

Petek suyu temizleme:

Tapanın altına yani yere, kirli suyun akacağı leğeni koyun. Peteklerin içerisinde basınç olduğu için tıpayı hızlı bir şekilde açarsanız su fışkırabilir. Bu sebeple boru anahtarı yardımıyla tapayı yavaş yavaş açın. Kirli su boşalana kadar bekleyin.

Petek Temizliğinin Faydaları

Petek temizliğinin en belirgin faydası daha az doğal gaz faturası ödemenizdir. Temiz peteklerdeki sıcak suyun dolaşımı sorunsuz olacağı için evin ısınması daha hızlı ve problemsiz olacaktır. Az faturanın ödenmesi ülke ekonomisine de bir katkı sağlayacağını söylemekte yarar var.

Evde petek temizlemesi nasıl olur?



Püf noktaları: Kalorifer peteğinin aralarını ve arkasını önce elektrikli süpürgeyle, sonra da bir sopaya bez geçirerek temizleyin. Peteğin önünü sabunlu suyla silin, daha sonra temiz ve kuru bir bezle kurulayın. Paslanan kaloriferleri temizlemek için petekteki kirli suyu boşaltın ve içini temiz suyla yıkayın.

Kombi petek temizleme nasıl yapılır?



Tazyikli su yardımı ile peteklerin içine su gönderilerek yıkaması sağlanabilir. Kirli su temizlenene kadar tazyikli temizlik suyu gönderilir. Tazyikli temiz su bütün peteklere uygulanmalıdır. Daha sonra kombinin altında yer alan su takviye vanası açılarak kombiye su geçişi sağlanır.

Petek toz temizliği nasıl yapılır?

Petek temizliği ve bakımı için;

- Öncelikle elektrik süpürgesiyle peteğin arkasında kalan ve aralarda ki toz ve kirler süpürülür.

- Peteklerin kenarları açılarak bir sopa ya da oklava yardımıyla üzerine bez takılarak araları temizlenir.

- Nemli bez ile kaloriferlerin peteklerinin dışı temizlenir

Kaloriferin iyi ısıtması için kombi havası nasıl alınır?

Soğuk havalarda ısınmak için açtığımız peteklerin içinde hava oluşması da ısınma verimini düşüren bir nedendir. Eğer peteklerinizin bir kısmı ısınıp bir kısmı soğuksa içinde hava olduğunu gösterir. Kaloriferin iyi ısıtmasını istiyorsanız açıklayacağımız işlemi kombi çalışırken gerçekleştirmeniz gerekir.

İlk olarak peteğin üst kısmında bulunan purjör tapasını yavaşsa sökerek alabilirsiniz.

Tapayı çevirmeye başladığınızda eğer hava varsa çıkmaya başlayacaktır. Hava bittikten sonra su gelecektir bu nedenle hazırlıklı olunmalıdır. Su gelmeye başladığında tapayı kapatabilirsiniz.

Artık peteklerinizin çok daha iyi ısındığını göreceksiniz.

Petek temizliğini düzenli olarak yaparsanız, kombinizi daha düşün derecelerde çalışarak ısınabilirsiniz. Kombiye uzak olan petekleriniz bile yeterli ısıyı verebilir. Enerji tasarrufu sağlamak için peteklerinizin temizliğini düzenli olarak yaptırmaya özen gösterin.

Peteklerin önüne koltuk konur mu?

Kalorifer peteklerinin önüne koltuk, masa gibi mobilyalar koymayın, petek önünü pereyle kapatmayın. Çift camlı pencereler kullanın ve soğuk geçiren pencere aralarını sünger ile kaplayarak yalıtın.

Petekler su ile yıkanır mı?

Su ile petek temizleme: Peteğin araları ve arkası önce elektrikli süpürge ile sonra da bez ile temizlenir. Peteğin önü sabunlu suyla silinir, sonra temiz ve kuru bir bezle kurulanır. Paslanan kaloriferler içinse petekteki kirli su boşaltılır ve içi temiz su ile yıkanır.