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Gündem Apar topar silmek zorunda kaldı! CHP'li vekil Candan Yüceer'in depremzede aile ziyareti olay oldu
Gündem

Apar topar silmek zorunda kaldı! CHP'li vekil Candan Yüceer'in depremzede aile ziyareti olay oldu

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinden Tekirdağ'a gelen afetzede aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Candan Yüceer, eve ayakkabılarıyla girdi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran skandala gelen tepkilerin ardından Yüceer, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 17:20:00 -
Apar topar silmek zorunda kaldı! CHP'li vekil Candan Yüceer'in depremzede aile ziyareti olay oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, depremden etkilenerek Antakya'dan Karaağaç'a gelen depremzede bir aileyi evinde ziyaret etti.

Yüceer'in şahsi sosyal medya hesabından da paylaştığı ziyarette, depremzede ailenin evine ayakkabılarını çıkarmadan girdiği fotoğraflara yansıdı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda Yüceer'in haricinde evde ayakkabı ile oturanın olmadığı görüldü.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.


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