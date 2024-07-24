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Dünya Apar topar istifa etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 sürecine engel dediği Senatör Menendez! Dünya şokta
Dünya

Apar topar istifa etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 sürecine engel dediği Senatör Menendez! Dünya şokta

Yeniakit Publisher
2024-07-24 18:18:00 - 2024-07-24 18:23:00
Apar topar istifa etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 sürecine engel dediği Senatör Menendez! Dünya şokta

Yabancı hükümetlere yardım karşılığı rüşvet almak ve hakkındaki soruşturmalarla ilgili baskı yaparak adaleti engellemek gibi suçlamalardan hüküm giyen ABD’li Senatör Bob Menendez istifa etti.

Yabancı hükümetlere yardım karşılığı rüşvet almak ve hakkındaki soruşturmalarla ilgili baskı yaparak adaleti engellemek gibi suçlamalardan hüküm giyen ABD’li Senatör Bob Menendez istifa etti.

ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla da bilinen Menendez, Ankara - Washington hattındaki gelişmelerde Türkiye karşıtı açıklamaları ve yasa tasarılarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menendez hakkında soruşturma sürecinin başlaması sonrası, "Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan "Bizim, F-16’larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD’li senatör Bob Menendez’in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi." demişti.

Demokrat Partili Senatör istifa çağrılarına direniyordu. İstifa etmesini isteyenler arasında Senato’nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer de vardı.
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