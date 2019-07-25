Apar topar iptal etti! Tutuklanma korkusu Siyoniste üç buçuk attırdı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Filistinlilere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesi üzerine tutuklanabileceği endişesiyle İsviçre ziyaretini iptal etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Olmert'in geçen pazartesi günü İsviçre'ye yapmayı planladığı ziyareti savaş suçu işlediği gerekçesi üzerine tutuklanabileceği korkusuyla iptal ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail dışişleri ve adalet bakanlıklarının İsviçre makamlarından, "Olmert'in başbakanlık yaptığı dönemde Gazze'ye düzenlenen askeri operasyon sırasında savaş suçu işlediği şüphesine ilişkin sorguya çekileceğine" dair bir ihbar almaları üzerine, eski İsrail Başbakanı'nın planlanan ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Olmert’in başbakanlığı döneminde 2008-2009 yıllarında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hafta süren bir saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda bin 400’den fazla Filistinli şehit olmuştu.

Olmert, Kudüs Belediye Başkanlığı döneminde 1,5 milyon şekel (yaklaşık 428 bin dolar) rüşvet almakla suçlanmış ve açılan davalar nedeniyle 2009 yılında başbakanlık koltuğundan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Eski İsrail Başbakanı Olmert, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davadan aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere Şubat 2016'da girdiği cezaevinen 2 Temmuz 2017'de çıkmıştı.