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Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor

Amerika’da yapılan bir araştırma, çocuklarda, ilk belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren 24 saat içerisinde apandisitin patlayabildiğini gösterdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:23
Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor


Yaşları 3 ile 18 arasında değişen, apandisit ameliyatı geçiren 202 hasta incelendi. Ameliyata alınanlardan 197'sinde akut apandisit olduğu, 62'sinde apandisitin patladığı tespit edildi.

Uzmanlar, ameliyata alındığında apandisiti patlamış olanların çoğunun daha küçük yaştaki hastalar olduğunu belirtti.

Apandisiti patlamış olanlarla henüz perfore olmamışlar arasında lökosit değerleri ve vücut ısılarında bir farklılık olmadığı görülürken, kız ve erkek çocukları arasında da ayrım olmadığı gözlendi.

Uzmanlar, belirtileri henüz 18 saate ulaşmamış çocuk hastalarda apandisitin patlama ihtimalinin yüzde 10, 36 saatin ardından yüzde 44 olduğunu ifade etti.

BELİRTİSİ

Göbek çevresinde başlayan, genellikle 6-8 saat sonra sağ alt kasığa yerleşen ağrı ile ağrı başladıktan sonra görülen kusma, iştahsızlık ve halsizlik, apandisite işaret ediyor. Apandisit, toplum genelinde %7 oranında görülürken, karşılaşılan tüm hastaların %1'ini 0-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor.

Ağır tablolara sebep olmadan kontrol altına alınmalı.

Çocuğunda apandisitten şüphelenen anne ve babaların, çocuklarının karın ağrısını geçirmek için evde ağrı kesici vermemesi, soğutma ya da sıcak uygulaması yapmaması ve karın ağrısını baskılamadan çocuğu hastaneye getirmesi gerek. Yoksa zaman kaybedildiğinde apandisit patlıyor ve içinde biriken çok sayıda mikroorganizma kanı zehirlemeye başlıyor.

Apandisit tanısı konduktan sonra, gelişen teknoloji ve etkin antibiyotikler sayesinde uygun ameliyat şartları sağlanana kadar hasta hazırlanıyor. Kusması ve enfeksiyonu olan hastayı hemen ameliyata almaktansa, damar yolunu açarak vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı ve elektroliti yerine koyup, uygun ağrı kesici ve antibiyotiklerle daha güvenilir şartlarda ameliyata alınıyor. Ameliyattan sonra hasta genel olarak 12 saat sonra yiyebiliyor, 24 saat sonra da taburcu ediliyor.

Hangi ağrılarla karıştırılıyor?

Çocuklarda karın ağrısı solunum sistemi hastalığı, idrar yolları sorunu, kan hastalığı ya da merkezi sinir sistemine ait bir durumla ilgili olabilir. Apandisit ağrısı bakın hangi ağrılarla karıştırılıyor:

* Bağırsak iltihabı

* Boğaz enfeksiyonu sonrası karın içinde beze oluşumu

* İdrar yolları enfeksiyonu

* Karın zarı iltihabı

* Karıniçi barsak örtüsünün dönmesi (torsiyon)

* İçi boş organ delinmesi

* Karıniçi iltihaplanma

* Boğulmuş kasık fıtığı

* Yumurtalık kistleri

* Testisin dönmesi (torsiyon)

* İkinci kör barsak varlığı

* İlerlemiş diyabet

* Akut romatizmal ateş

* Hemofili hastalarında karın içi kanamalar

* Sağ akciğerde zatürre

* Kabızlık

* Kawasaki hastalığı

* Crohn hastalığı

* Kanamalı üriner sistem hastalıkları (Hemolitik üremik sendrom)

* Ailevi Akdeniz ateşi

* Psikolojik sebepler

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:23
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