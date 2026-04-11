Apache’den ilk kez: Yeni nesil mühimmat sahada

Geçtiğimiz ay, ABD’ye ait AH-64E Apache taarruz helikopteri ilk kez bir dolanan mühimmat kullandı. Anduril tarafından yayımlanan basın bültenine göre Konsept Odaklı Harp Deneyi 26 (CFWE26) kapsamında Yuma Test Sahasında Altius-700’ün roket itkili fırlatılışı gerçekleştirildi. Apache’nin çok yönlülüğü ve mobil saldırı manevra kabiliyeti ile Altius-700’ün menzil avantajının birleştirilmesiyle bu entegrasyon, ABD kara havacılarının muharebe ortamlarındaki durumsal farkındalığını ve saldırı yeteneklerini nasıl artırabileceğini gösterdi.

Etkinlik sırasında, ABD Ordusu Muharebe Yetenekleri Geliştirme Komutanlığı Havacılık ve Füze Merkezi (DEVCOM AvMC) Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü’nden Apache pilotları, Altius-700’ün havadan, roketle çalışan bir fırlatmasını gerçekleştirerek, dolanan mühimmatların taarruz helikopterlerinin menzilini, öldürücülüğünü ve algılama yeteneklerini nasıl genişletebileceğini gösterdi.

Ordu, havacılık oluşumlarının dağıtık algılama ve hassas etkileri nasıl sağlayacağını geliştirirken, Anduril dolanan mühimmatları Ordu havacılık platformlarına entegre etmek için DEVCOM AvMC ile birlikte çalışıyor. Bu çabanın bir parçası olarak Altius 700, İHA’nın döner kanatlı platformlardan düşük irtifada fırlatılabilme kabiliyetini ortaya çıkarmak üzere tasarlanmış, devlet tarafından geliştirilen yeni bir evrensel fırlatma sistemi için birincil test platformu olarak hizmet verdi.

Şirket, söz konusu gösterimin, Altius’u döner kanatlı hava araçlarına entegre etmeye yönelik önceki bir çabaya dayandığını ve kara havacıların Eylül 2025’teki bir test etkinliğinde bir UH-60 Blackhawk helikopterinden birden fazla başarılı havadan Altius 700 fırlatışı gerçekleştirmesiyle zirveye ulaştığını aktarıyor.

Altius 700’ün Blackhawk ve Apache’ler ile başarılı entegrasyonları, roket itkili havadan Altius atışlarının; Blackhawk muharebe destek ve arama kurtarma görevlerinden, Apache silahlı keşif ve topçu karşıtı (anti-artillery) görevlerine kadar çeşitli görev setleriyle olan uygunluğunu göstermektedir. Bu bağlamda insanlı-insansız ekip çalışmasının (manned-to-unmanned teaming) bu birleşiminin, Ordu liderlerine hızla konuşlandırılabilen ve birden fazla görev seti için isteğe bağlı etkiler sağlayan otonom araçlar sunduğunun altı çiziliyor.

Altius dolanan mühimmat ailesi, üretici Anduril tarafından “kendi sınıfında lider menzil ve faydalı yük kapasitesini çok alanlı (multi-domain) fırlatma kabiliyetiyle birleştirerek çeşitli görev setleri için yeni ve özgün harekat konseptlerinin önünü açan son derece esnek bir sistem” olarak tanıtılmakta. Altius-700’ün roket itkili atışları, 2020’de başlayan ve UH-60 Blackhawk helikopterlerinden gerçekleştirilen önceki Altius-600 atışlarının üzerine inşa edilmekte olup; kara havacılara sunulan yetenekleri daha da artıracak genişletilmiş menzil, havada kalış süresi ve faydalı yük kapasitesi