AP milletvekillerinden AB yönetimine çağrı: "Suudi Arabistan'daki G20 Zirvesi'ne gitmeyin"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin, insan hakları ihlalleri nedeniyle Suudi Arabistan dönem başkanlığında gelecek ay düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmamasını, AB'nin Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesini istedi

AP'den 65 milletvekili, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak Suudi Arabistan ile ilgili taleplerini iletti.

Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin devam ettiğini, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin yerini bulmadığı belirten AP milletvekilleri, en temel haklar olan toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bireysel güvenliğin bile ihlal edildiğini vurguladı.

Milletvekilleri, Suudi kraliyet ailesinden ve reform isteyen aktivist, avukat, gazeteci ve yazarlardan çok sayıda kişinin tutuklandığını ve nerede olduklarının bile bilinmediğini ifade ederek, Suudi yönetiminin işkence ve kötü muamele gibi birçok yönteme başvurduğunu hatırlattı.

Mektupta, Suudi yönetiminin "sesleri susturma konusunda uzun bir sabıka kaydının bulunduğu", bunun da Suudi Arabistan'ın 21-22 Kasım'da G20 Zirvesi'ni düzenlemek için uygun olmadığını gösterdiği belirtildi.

"En korkunç insan hakları ihlallerini yapan bir yönetimi, dünyadaki en önemli zirve toplantılarından birinin ev sahibi olarak meşrulaştırmamalıyız." denilen mektupta, von der Leyen ve Michel'den G20 Zirvesi'ne katılımlarını yeniden değerlendirmeleri ve Suudi Arabistan'a gitmemeleri, böylece AB'nin temsil seviyesinin düşürülmesi istendi.

AP milletvekilleri ayrıca AB Komisyonunun Avrupa ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik etkileşimini gözden geçirmesi talep edilerek, "İnsan hakları cephesinde ilerleme olmadığı sürece AB, Suudi Arabistan ile daha yakın ekonomik bağlar kurmamalıdır ve ticaret, yatırım ve dış ilişkiler alanlarında daha derin ilişkiler kurulmasını düşünmemelidir." ifadesine yer verdi.

Milletvekilleri, AB yönetiminin Suudi yönetimiyle görüşmesi halinde ise insan hakları ihlalleri, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının gerçekten hesap vermesi için anlamlı adımlar atılması ve Yemen'deki savaşı bir an önce sonlandırması konularını gündeme getirmesini talep etti.

Avrupa Parlamentosunun bu ay başında büyük çoğunlukla aldığı bir kararda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu Suudi Arabistanlılara yaptırım istenmiş, Suudi Arabistan'da yapılacak G20 Zirvesinde AB'nin temsil seviyesinin düşürülmesi çağrısı yapılmıştı.



