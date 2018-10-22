0553 313 94 23

AP Genel Kurulu Kaşıkçı cinayetini tartışacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili ciddi bir uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaparak,

22 Ekim 2018 Pazartesi 23:35
AP Genel Kurulu Kaşıkçı cinayetini tartışacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, basın özgürlüğü ve gazetecileri savunmanın, AP'nin öncelikleri arasında ilk sırada yer alacağını belirterek "Gazeteci ve yazar Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili ciddi bir uluslararası soruşturmanın açılması çağrısında bulunuyoruz. AP, Suudi Arabistan yönetiminden bu alçak suçu işleyenlerin yakalanıp cezalandırılmasını talep etmektedir." dedi.

Antonio Tajani ayrıca Fransa, İspanya ve İtalya'da son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenler ile Afganistan'daki seçimler sırasında düzenlenen saldırılarda yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına AP adına başsağlığı diledi.

Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde Kaşıkçı cinayeti var

AP Genel Kurulu, yarın öğleden sonraki oturumda Kaşıkçı'nın öldürülmesini tartışacak.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Öldürülmesi" başlıklı bildirisinden sonra üyeler söz alarak konu hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan bir tasarı da Genel Kurul'da perşembe günü oylanacak.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 23:35
  1. İstanbul
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Bey kim olacak? Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı açıkladı!
    1. Osman Bey kim olacak? Diriliş..
    2. Fatih Altaylı'ya hakaret ve tehditten..
    3. AP Genel Kurulu Kaşıkçı cinayetini..
    4. Fatih Altaylı hakkında iddianame..
    5. Başkan Erdoğan'dan flaş ittifak..
    6. ABD'den 'alçaklık' itirafı: Camiyi..
    7. Elazığspor, Adana'da altın buldu
    8. Merkel tüm dünyaya duyurdu!..
    9. Baldır kasılması nedenleri nelerdir?
    10. Halıların kaymaması için ne yapmak..
    11. Erzurumsporlu Özer Hurmacı:..
    12. Çocuk sağlığı için gerekli vitamin ve..
    13. Zehirlenen 65 işçi hastaneye kaldırıldı
    14. Afrin'e gönüllü gitmek için dilekçe..
    15. Pakistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    16. Donald Trump, Suudi Prensi Selman ile..
    17. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    18. Filipinler'de muhalif senatörün..
    19. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı..
    20. Fransa ve Tunus Dışişleri..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?