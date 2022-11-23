AP Başkanı Metsola'dan Rusya'ya suçlama

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, "Avrupa Parlamentosu gelişmiş bir siber saldırı altındadır. Kremlin yanlısı bir grup sorumluluğu üstlendi." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) internet sitesine siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Yerel saatle 14.50 sıralarında siteye yönelik başlayan erişim sorununun düzelmemesinin ardından AP Sözcüsü Jaume Duch konuya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duch sorunun düzeltilmesi için çalışmaların sürdüğünü söylerken, "Şu an için AP sitesi dışarıdan gelen üst düzey bir bağlantı nedeniyle hizmet sağlayamıyor. Bu bağlantı trafiği DDOS ile ilgili. Personelimiz durumu düzeltmek için çalışıyor" dedi.

"AP saldırı altında"

AP Başkanı Roberta Metsola ise saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttuğu bir paylaşım yaparak, "Avrupa Parlamentosu gelişmiş bir siber saldırı altındadır. Kremlin yanlısı bir grup sorumluluğu üstlendi. Bilişim ve teknoloji uzmanlarımız buna karşı koyuyor ve sistemlerimizi koruyor. Bu saldırı, Rusya'yı terörün destekçisi ilan ettikten sonra geldi. Şan olsun Ukrayna'ya" ifadelerini kullandı.

AP, Rusya’yı terörü desteklemekle suçladı

Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Rusya’nın terörü destekleyen ülke olarak tanımlanmasına ilişkin öneri oylamaya sunulmuştu. Yapılan oylamada 494 evet oyuna karşı 58 hayır oyu çıkarken, AP üyelerinden 44’ü ise çekimser kalmayı tercih etmişti. Önerinin Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında işlenen 40 binden fazla savaş suçunu içerdiği belirtilen belgelere dayalı olarak hazırlandığı bildirilmiş, kabul edilen öneri üzerine alınan kararla Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etmişti.