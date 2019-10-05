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AP Başkanı Manfred Weber, Volkswagen'in Türkiye kararından rahatsız oldu

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açma kararı Avrupa Parlamentosu Başkanı Manfred Weber'ı rahatsız etti. Weber yatırımdan memnun olmadıklarını söyledi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:02
AP Başkanı Manfred Weber, Volkswagen'in Türkiye kararından rahatsız oldu

Alman otomobil devi Volkswagen, yeni bir fabrika kurma konusunda Bulgaristan ile Türkiye arasında bir seçim yapacaktı. Türkiye'ye yatırımı daha cazip gören Alman devi, Manisa'da fabrika kurmak için harekete geçti ve Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi A.Ş.'yi resmen kurdu.

1.4 milyar euroluk yatırım için düğmeye basılması Bulgarları çileden çıkarırken, Avrupa'da da Türkiye'ye yatırım yapılmasını istemeyenler harekete geçti.

Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı

Der Spiegel'e konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı Manfred Weber, Volkswagen'in yeni yatırımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk düşmanı kimliğiyle öne çıkan Weber, Alman devi Volkswagen'i Türkiye'ye fabrika yatırımı yapması nedeniyle kınadı. Hatta daha da ileri giderek Manisa'ya fabrika kurulmamasını isteyen AP Başkanı Weber, Volkswagen tarafından yatırım kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Yatırımdan dönüş yok

Avrupa'da Türk düşmanları bu açıklamalarına devam etse de Volkswagen, yaklaşık 1 milyar liralık sermaye ile şirketini kurdu.

Volkswagen, Manisa'ya 1.4 milyar euroluk yatırımla yaklaşık 7 bin kişilik istihdam sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Volkswagen'e ait Man Şirketi'nin Akyurt'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi. 425 milyonluk yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan Volkswagen açıklaması

Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Türkiye'yle girdikleri Volkswagen yarışının eşit şartlarda yapılmadığını ve Türkiye'nin ayrıcalıklara sahip olduğunu savundu.

Bulgar ulusal radyosu BNR'ye demeç veren Plevneliyev, "Bu kesinlikle eşit bir mücadele olmadı. Zira görünene göre Türkiye, kurallara hiç bağlı kalmadı ve ortak pazar kurallarına ilgi göstermedi. Türkiye Gümrük Birliği üyesi, tüm haklara sahip, ancak bununla birlikte hiçbir yükümlülüğü bulunmuyor" dedi.

Manisa'da üretilecek modeller

1,3 milyar euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanan fabrikada Skoda'nın Karoq, Seat'ın ise Ateca modelinin üretilmesi planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 5 bin personel istihdam edilecek.

Manisa'da 1 milyona satılık, 3 bin TL'ye kiralık daire

Öte yandan Volkswagen'in kararını açıklaması sonrası gayrimenkul piyasası da hareketlendi. Hali hazırda fiyatların neredeyse İstanbul ile yarıştığı bölgede, kiralıkta tercih edilmesinden kaynaklı 1+1 dairelere yoğun ilgi var. Bir daire için günde 35-40 kişinin aradığını dile getiren bölgedeki gayrimenkul uzmanları, konutta fabrika kararı ile fiyat artışlarının yaşandığını, arazi tarafında ise temelin atılmasının beklendiğini ifade ediyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:02
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Avrupa
  4. Türkiye
  5. Manfred Weber
  6. Volkswagen

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