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AOSB’de İngilizce kursu

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde, sanayicilere ve çalışanlara eğitim desteği vermek amacıyla kurulan AOSB Akademi’de, İngilizce Dil Kursu’nun ders zili çaldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:16
AOSB’de İngilizce kursu

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde, sanayicilere ve çalışanlara eğitim desteği vermek amacıyla kurulan AOSB Akademi’de, İngilizce Dil Kursu’nun ders zili çaldı.


2 ay sürecek olan kurs, Seyhan Toplantı salonunda düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı’nın ardından, kurların belirlenmesiyle başladı. Yabancı ve Türk eğitmenler tarafından, öğrenci katılımlı bir yaklaşımla, 3 farklı dil seviyesine uygun, dört temel dil becerisi esas alınarak hazırlanan kurs programı, sanayicilerden ve çalışanlardan yoğun talep gördü.


Maksimum 20 kişilik sınıflarda, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde teknik ve mesleki ingilizceye de yer verilecek. Katılımcıların, İngilizce dil seviyelerini ileriye taşımak amacıyla ücretsiz olarak açılan kurs programı;haftada 3 gün 2’şer saat olarak devam edecek. Her bir kur için 48 saat olarak planlanan ders programlarında katılımcılar, okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak.


Başlangıç - alt-orta, orta ve ileri seviye olarak belirlenen kurs seviyelerinde katılımcılar, ayda 2 defa yetkin yabancı hocalar eşliğinde İngilizce konuşma fobisini yenmek amaçlı,grup ‘’speaking’’ (konuşma) etkinliklerine katılabilecekler.


Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yer alan AOSB’nin Akademi Programı’nda açılan İngilizce Dil Kursu, sanayicilerin ve çalışanların, ithalat ve ihracat yapma becerilerinde önemli avantaj sağlayacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:16
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