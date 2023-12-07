AOSB sanayicisi üretiyor, ülke ekonomisi kazanıyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Türk sanayisinin güneydeki üssü olmasının yanı sıra devasa projeler sayesinde adeta bir sanayi şehrine dönüşüyor. Yaklaşık 45 bin kişinin istihdam edildiği bölgenin sanayicileri ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere bölge sınırları dahilinde ulaşabiliyor.

Yarın gerçekleştirilecek törenle 50. yılını geride bırakmaya hazırlanan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1973 yılında kurulan bölgenin, 50’nci yılında 2 bin 270 hektarlık alanda, yüzde 100 doluluk, 26’sı yabancı sermayeli 396 firma ile yaklaşık 500 işletme ile kentine, bölgesine ve ülke ekonomisine değer kattığını ifade etti.

“Son bir yılda 2 milyon 200 bin metrekare yer tahsis ettik”

Sütcü, “Bir taraftan kesintisiz ve sürdürülebilir üretim imkanları sunarken, diğer taraftan da sanayicinin önünü açmak istiyoruz. Gelen yatırımcıya, iki sene sonra altyapısı bitmiş, doğalgazı, enerji nakil hatları kurulmuş, yolu, suyu, atıksu tesisi olan yerini teslim edeceğiz. Bu yolla son bir yılda 2 milyon 200 bin metrekare yer tahsis ettik” dedi.

“Nitelikli sanayicilere öncelik vermeye dikkat ediyoruz”

Söz konusu 6 milyon metrekare genişleme sahasının ‘brüt’ olduğunu belirten Sütcü, “Yeşil alanını, yollarını çıktıktan sonra, bunun içerisinde net olarak 4 milyon metrekare yatırım yapılabilecek arazi var. Bunun yüzde 60’ından fazlasını tahsis ettik. Tahsis ettiğimiz yatırımcılar arasında, burada fabrikası olanlar da dışarıdan gelenler de var. Katma değeri yüksek ürünler üretecek, nitelikli sanayicilere öncelik vermeye dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Adana OSB, Türkiye’deki ilk 5 organize sanayi arasında”

Karma bir üretim yapısına sahip olan AOSB’nin 29 Mart 1973 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile bin 100 hektarlık alanda kurulmakla birlikte, ilk üretim tesislerinin faaliyete geçmesinin 1990’lı yılları bulduğunu belirten AOSB Başkanı Bekir Sütcü, şunları kaydetti:

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“Tam 50 yıl önce yer seçimi yapılırken isabetli bir kararla bizlere tarıma elverişli olmayan, genişlemeye müsait alan seçenleri minnetle anıyoruz. O zaman ki imkanlarla şu andaki imkanlar çok farklı. Türkiye’de hali hazırda OSB sayısı 400’e yakın. Ancak Adana OSB, Türkiye’deki ilk 5 organize sanayi bölgesine girer. Teknik lisemiz, meslek yüksek okulumuz, devletin buradaki işletmelerin ihtiyaç duyacağı bütün kurumlarının şubelerinin olduğu kamu kampüsümüz, polisinden, gümrüğüne, hastanesine, postanesine, bankasına, vergi dairesine, noterine, kadar her türlü birimimiz var. İstiyoruz ki sanayicilerimiz şehir hayatına ihtiyaç duymadan, her türlü işini burada bitirsin. Şimdi kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz ve değerli valimizle protokolünü geçtiğimiz günlerde imzaladığımız Anaokulu Projemiz var. Ayrıca otel projemiz var. Önümüzdeki yılarda OSB’mizi daha da geliştirmek için en az beş-altı milyar lira harcama yapacağız.”

“En büyük fabrikalar burada”

Başkan Bekir Sütcü, “Bölgemiz, tüm dünyadan yatırımcı çekebilecek, gerekli alt ve üst yapısı hazır olan, her türlü imkanı olan bir yer. Birçok firma dünyanın en büyükleri arasında. Bunun 26’sı yüzde yüz yabancı sermayeli firma. Tekstil ağırlıklı bir sanayi bölgesiyiz ancak kağıt ve plastikte de önemli firmalarımız var. Hatta kağıt sektöründe, nişasta sektöründe dünyanın en büyük firmalarının fabrikaları burada. Gıda sektöründen de, ağaç sanayi sektöründen de firmalarımız var” dedi.

“Kentimizin ihracatı 3 milyar dolar”

“Burası şehrimizin lokomotifi” diyen Başkan Bekir Sütcü, “Kentimizin ihracatı 3 milyar dolar. İhracatımızın yüzde 65’i Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalardan sağlanıyor. Burası şehrin bir lokomotifi. Yaklaşık 45 bin çalışanımız var. Ayrıca 6 milyon metrekarelik genişleme alanına sahibiz. Bu genişleme alanının 3 milyon metrekaresi de 2 sene sonra hazır olacak” ifadelerini kullandı.