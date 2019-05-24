0553 313 94 23

Aort damarına ameliyatsız müdahale

BEAH Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, hastanın aort damarının tahrip olduğunu tespit ederek, göğüs kafesini açmadan hastanın ameliyatını gerçekleştirdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:34
Aort damarına ameliyatsız müdahale

Erzurum'un  Horasan ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Rukiye Örs (41), nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) başvurdu.

Örs'ü muayene eden BEAH Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, hastanın aort damarının tahrip olduğunu tespit ederek, göğüs kafesini açmadan hastanın ameliyatını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Kaygın, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Örs'ün kendilerine başvurduğunda bitkin halde olduğunu ifade ederek, yapılan tetkik sonrası aort damarının tahrip olduğunu belirtti.

Bunun üzerine hastayı ameliyata aldıklarını anlatan Kaygın, "Hastaya yapılan tetkik sonrası aort kapağındaki sıkıntıyı gördük ve ivedi operasyona karar verdik. Normalde bu tür müdahaleler göğüs kafesi tamamen açılarak yapılır, lakin biz hastanemizde de ilk olmak üzere 'minimal invazif' dediğimiz 4 santimlik küçük bir kesi açarak hastamızın aort değişimini başarılı şekilde gerçekleştirdik." dedi.

Kaygın, tıbbın gelişmesiyle artık 3-4 santimlik kesiler sayesinde kalp gibi bir organda bile değişiklik yapabilecek kadar müdahalelerde ilerlediklerini kaydetti.

Özellikle kalp ameliyatlarında kesilerin küçük olmasıyla yaraların erkenden iyileştiğini vurgulayan Kaygın, şöyle devam etti:

"Ameliyatta, kasık veya boyuna başka bir kesi yapmaksızın, sternumu 4 santimlik küçük kesi ile açtık. Ameliyat işlemlerimizi bu kesiden yaptık. Bu müdahale daha az kanama, daha az enfeksiyon, daha az ağrı ve daha erken taburcu ile yaraların daha hızlı iyileşmesine olanak sağlıyor. Küçük kesi kalp ameliyatlarında genç yaşta ameliyat olan ve ameliyat izini hayatı boyunca göğsünde taşımak durumunda kalan bir hasta için 'bu kesiler 'nazar boncuğu' sayılabilecek durumdadır."

Hasta Rukiye Örs ise böylesine büyük ve önemli ameliyatı küçük kesiyle başarılı şekilde atlattığı için Kaygın ve ekibine teşekkür etti.

Örs, "Hastaneye ilk geldiğimde nefes alamıyordum. Şimdi çok şükür önce Allah'ın izni, sonra doktorumun kıymetli emekleri ile ayaktayım. Hiçbir sorunum yok. Evime dönüp çocuklarımla artık istediğim gibi ilgilenmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:34
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paylaşmayı öğretiyoruz
    1. Paylaşmayı öğretiyoruz
    2. "İVME Paketi, milli tekno-ekonomi..
    3. GÜNCELLEME - Hemşire eşi tarafından..
    4. Brexit’in İngiltere ekonomisine..
    5. Başakşehir ilk transfer bombasını..
    6. Güzel insan nasıl olur?
    7. Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    8. DBP'li başkana terör tutuklaması!
    9. Manyas’ta 180 bin dekar arazi su ile..
    10. AİMSAD Başkanı Mustafa Erol, İVME..
    11. Seçer: "Belediyenin kaynaklarını halk..
    12. Kayseri’de Yağmur Yerine Çamur Yağdı
    13. Karesi’de evlere ramazan temizliği
    14. Türkiye'nin Washington..
    15. İkamet sorunu olan muhtarlıklarda..
    16. Yuvadan düşen kuş yavrularını..
    17. Osmanlı geleneği iftar topu, Kudüs'te..
    18. Başkan Büyükkılıç İki İlçeyi Ziyaret..
    19. "Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur..
    20. Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni'..
    21. Yahyalı’da Yeni Tapular Dağıtıldı
    22. Türkiye şehitlerini andı
    23. Metabolik cerrahinin faydaları
    24. Isparta Belediyesi’nden vergi mesaisi
    25. Nevşehir Belediyesi’nden yaya..
    26. Körfez Belediyesi’nde vezneler hafta..
    27. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kadro..
    28. Altun'dan Öztoklu'nun ailesine ve..
    29. Selfi çekmek isterken kendini vurdu
    30. Kadıköy’de bahçesinde çatlaklar oluşan..
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti