Açıköğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz’dan itibaren erişime açıldı. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor. Sınava katılan adaylar AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınavları kaç gün sürecek?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 3 Temmuz saat 09.30’dan, 7 Temmuz 2021 saat 23.59’a kadar sürecek. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifreleriYle AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına girebilecek.

AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İlk olarak 3 Temmuz saat 09:30’dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.