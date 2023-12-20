Açıköğretim ortaokulu ve açıköğretim lisesinde eğitimlerini sürdürenler 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Açıköğretim lisesi 1.dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşecek. Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır. Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir!!! Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir” denildi.

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00

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AÖL sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

AÖL öğrencileri 18 Aralık Pazartesi gününden itibaren aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx web sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sistemden giriş belgelerini indirebilir.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ise sınav giriş belgelerini aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden indirebilirsiniz.