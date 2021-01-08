Açık lise 1 dönem sınavları bilindiği üzere pandemi sürecinde ertelenmişti. Ertelemenin ardından gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları açıklandı mı?

AÖL sınavları ne zaman?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

MEB tarafından öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. AÖL sınav tarihleri ile ilgili "Türkiye programına kayıtlı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Sınav tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır." denildi.