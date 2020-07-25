AÖL 2. dönem sonu sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

AÖL sınav giriş belgesi sorgula | Açık lise sınav giriş belgesi

Sınav giriş belgesi alabilmek için AÖL sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

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AÖL sınava giderken yanında götürülecekler?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Ayrıca yanınıza kurşun kalem ve silgi almayı unutmayınız.

AÖL nedir?

1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”