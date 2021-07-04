AÖL online sınav süresi ne kadar? AÖL 3. dönem açık lise online sınav giriş nasıl yapılacak?

MEB AÖL giriş ekranı ile sayfaya giriş yapıldıktan sonra aktif sınavlar bölümünden dönem derslerinin sınavlarına giriş yapan öğrencilerin, online olarak yapılan sınavları belirtilen süreler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Sınavların ardından AÖL 3. dönem sınav sonuçları, daha önceden duyurulan tarihlerde paylaşılacak.

AÖL 3. dönem çevrimiçi sınav girişi

Açıköğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz’dan itibaren erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan AÖL 3. dönem sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman sona erecek?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 3 Temmuz saat 09.30’dan, 7 Temmuz 2021 saat 23.59’a kadar sürecek. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifreleriYle AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına girebilecek. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. MEB AÖL 3. dönem sınav takviimine göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İlk olarak 3 Temmuz saat 09:30’dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL online sınav süresi ne kadar?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.