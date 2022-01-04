Açık öğretim lisesi öğrencileri birinci dönem sınavları gibi ikinci dönem sınavlarının da online olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman 2.dönem?

AÖL online mı yüz yüze mi olacak? Açık lise AÖL 2. dönem sınavları nasıl yapılacak?

AÖL birinci dönem sınavları 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak yapıldı. AÖL 2.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 2022 yılı Mart ayında yapılacak. 1.dönemde olduğu gibi ikinci dönem sınavları da online yapılacak.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır. Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)” denildi.