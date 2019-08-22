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AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru tarihi! MEB AÖL 2019-2020 birinci dönem sınav tarihi

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilemelerin ne zaman yapılacağını merak eden öğreni adaylarının beklediği AÖL kayıt yenileme haberini Milli Eğitim Bakanlığı verdi. MEB AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları başladı. Peki AÖL Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi kayıt işlemlerini ne zamana kadar yapacak? İşte AÖL kayıt yenelime AÖL 2019-2020 birinci dönem sınav tarihine ilişkin detaylar.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru tarihi! MEB AÖL 2019-2020 birinci dönem sınav tarihi

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilemelerin ne zaman yapılacağını merak eden öğreni adaylarının beklediği AÖL kayıt yenileme haberini Milli Eğitim Bakanlığı verdi. MEB AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları başladı. Peki AÖL Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi kayıt işlemlerini ne zamana kadar yapacak? İşte AÖL kayıt yenelime AÖL 2019-2020 birinci dönem sınav tarihine ilişkin detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem sınavları 7-8 Aralık'ta yapılacak. Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi kayıt işlemleri ise 20 Eylül Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıramayan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencilerinin 28 Eylül-4 Ekim, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerinin de 21-27 Eylül tarihlerinde mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

AÖL ek yerleştirme sınavı ne zaman?

AÖL 2019 ek sınavı 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL ek sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı, sınav giriş yerlerini sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
  1. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru tarihi!
  2. MEB AÖL 2019-2020 birinci dönem sınav tarihi
  3. AÖL ek yerleştirme sınavı ne zaman?
  4. 2019 AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu?
  5. AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı?
  6. Açık Öğretim Lisesi ek sınavı ne zaman?

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