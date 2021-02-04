AÖL ders seçimi nasıl yapılır? AÖL ders seçimi ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı 2020-2021 eğitim öğretim 1. dönem kayıt yenileme kılavuzuna göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Defa Yapılan I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 22 Ocak 2021 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

MEB Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılacaktır. Sınavın bitiş tarihi resmi http://aol.meb.gov.tr/ sitemizden duyurulacaktır.Sınav internet üzerinden çevrim içi olarak, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz, AÖL Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranından öğrenci numarası ve şifresini kullanarak veya kendi e devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra sınava katılacaktır. Çevrim içi sınava (online sınava) internet erişimi olan yerlerden katılabileceklerdir. Sınavla ilgili ayrıntılı açıklamalar http://aol.meb.gov.tr/ internet sitemizden yapılacaktır. Öğrencilerimizin http://aol.meb.gov.tr/ sitesini takip etmesi gerekmektedir.

AÖL ders seçimi nasıl yapılacak?

Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.

a- Öğrencilerimiz ders seçimlerini yaparken; öncelikle başarılması gereken o dönemin tüm ortak (zorunlu) derslerini almaları gerekmektedir. İlgili dönemin tüm ortak dersleri alındıktan sonra öğrencilerimizin dönem ders kredilerini seçmeli derslerle 35 (Otuz Beş) krediye tamamlamaları uygun olacaktır.

b- Öğrencilerimizin ders seçimleri kontrol edildiğinde, birçok öğrencimizin 2020/1 dönem sınavı için sadece 1 (Bir) ders seçtikleri görülmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimize sistem tarafından otomatik ders ataması yapılmamaktadır.

c- Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde zaman zaman öğrencilerimizin bilgi güncelleme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bilgi güncelleme iş ve işlemleri sonucunda, öğrencilerimizin 2020-1 Döneminde seçmiş olduğu derslerde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin dönem ders seçimlerinin son durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.

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