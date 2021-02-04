AÖL ders seçimi nasıl yapılır? AÖL ders seçimi ne zaman 2021?
Açık Öğretim Lisesi 2020/1. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yaptırmak isteyenler, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri kayıtlarını yaptırabilecek. AÖL kayıtları Halk Eğitim Merkezlerinde yapılmakta. AÖL I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Peki AÖL ders seçimi nasıl yapılır? AÖL ders seçimi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı 2020-2021 eğitim öğretim 1. dönem kayıt yenileme kılavuzuna göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Defa Yapılan I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 22 Ocak 2021 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
MEB Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılacaktır. Sınavın bitiş tarihi resmi http://aol.meb.gov.tr/ sitemizden duyurulacaktır.Sınav internet üzerinden çevrim içi olarak, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz, AÖL Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranından öğrenci numarası ve şifresini kullanarak veya kendi e devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra sınava katılacaktır. Çevrim içi sınava (online sınava) internet erişimi olan yerlerden katılabileceklerdir. Sınavla ilgili ayrıntılı açıklamalar http://aol.meb.gov.tr/ internet sitemizden yapılacaktır. Öğrencilerimizin http://aol.meb.gov.tr/ sitesini takip etmesi gerekmektedir.
AÖL ders seçimi nasıl yapılacak?
Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.
a- Öğrencilerimiz ders seçimlerini yaparken; öncelikle başarılması gereken o dönemin tüm ortak (zorunlu) derslerini almaları gerekmektedir. İlgili dönemin tüm ortak dersleri alındıktan sonra öğrencilerimizin dönem ders kredilerini seçmeli derslerle 35 (Otuz Beş) krediye tamamlamaları uygun olacaktır.
b- Öğrencilerimizin ders seçimleri kontrol edildiğinde, birçok öğrencimizin 2020/1 dönem sınavı için sadece 1 (Bir) ders seçtikleri görülmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimize sistem tarafından otomatik ders ataması yapılmamaktadır.
c- Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde zaman zaman öğrencilerimizin bilgi güncelleme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bilgi güncelleme iş ve işlemleri sonucunda, öğrencilerimizin 2020-1 Döneminde seçmiş olduğu derslerde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin dönem ders seçimlerinin son durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.
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