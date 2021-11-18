AÖL ders değiştirme ne zaman yapılacak? 2021 AÖL sınavı ders seçim tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı tarihleri belirlendi. Buna göre 2021 AÖL 1. dönem sınavları 4 Aralık saat 09.30’dan 10 Aralık saat 23.59’a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

Cezaevinden olanlar AÖL kayıt yeniyi ne zaman yapacak?

Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)

AÖL yeniden ders seçimi ne zaman yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.