Açık öğretimden tasdikname ile ayrılan öğrencilerin yeniden açık öğretim lisesine (AÖL) kayıt işlemini nasıl yaptırır, AÖL kayıt işlemlerini nasıl yaptırılır?

AÖL Açık Öğretim Lisesinden ayrılanlar yeniden AÖL’ye kayıt yaptırabilir mi? Açık öğretim lisesine kayıt işlemi için gerekli evraklar:

Tasdiknameli Form C işlemi

I. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, yeniden tasdiknamesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, Açık Öğretim Lisesinden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

II. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, özel bir lise yada örgün liseye kayıt olduktan sonra yeniden Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, örgün lise / özel liseden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

Öğrencinin dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan okullardan birinde ise, geçiş işlemini yapan Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri öğrencinin dosyasını ilgili okuldan isteyerek, sistem üzerinden dosya nakil işlemini de gerçekleştirecektir.

Tasdiknameli Form C işlemi yapılan öğrencilerin belgeleri sisteme tarandıktan sonra, kayıt işlemlerinin son günü, işlemi yapılan öğrenci listesi, resmi yazının ekinde [email protected] adresine Tasdiknameli Form C ibaresi düşülerek e-Posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.