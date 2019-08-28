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AÖL açık öğretim lisesi ders geçme notu kaçtır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) okuyan ya da okuyacak öğrencilerin en çok cevabını aradığı soruların başında açık öğretim lisesi ders geçme notu kaç? sorusu olmakta. Açık öğretim lisesinden mezun olmak için kredili sisteme göre ders geçme notu gerekmektedir.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
AÖL açık öğretim lisesi ders geçme notu kaçtır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) okuyan ya da okuyacak öğrencilerin en çok cevabını aradığı soruların başında açık öğretim lisesi ders geçme notu kaç? sorusu olmakta. Açık öğretim lisesinden mezun olmak için kredili sisteme göre ders geçme notu gerekmektedir.

AÖL’den mezun olmak için;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır. 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
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