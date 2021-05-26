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Eğitim AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı?
Eğitim

AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği AÖL sınavlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. AÖL kayıt yenileme süreci devam ederken AÖL sınavlarına girecek öğrenciler, final sınavlarının yapılacağı tarihleri araştırıyor. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL 3. Dönem sınavlarının ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı? AÖL 3. dönem sınavları ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 20:21:00 -
AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı?

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle AÖL kayıt yenileme sürecine ara verilmişti. Bu gelişmelerin ardından AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Salgın nedeniyle online ortamda gerçekleşen AÖL sınavlarının nasıl ve ne yapılacağı merak ediliyor.

Kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte AÖL sınavlarının online ortamda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı?

MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre AÖL sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi düzenlenecek olan sınavlara AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden girilecek.

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