AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB 2021 3. dönem AÖL sınav tarihleri

2021 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman sona erecek? 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'da başlayan Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları, 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL 3. dönem sınavına giriş nasıl yapılacak?

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılan sınavlardan sadece birine katılabilir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayarak, aynı gün ve saatte tamamlanacak.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına girebileceklerdir. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını bitirenler, sınav zamanının sonuna dek AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapamayacaktır.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde yapılacaktır. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika zaman verilecektir. Öğrenciler, sınav zamanı içerisinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava girebilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp tamamlayabilecektirler.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlamasının ardından, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan zamanı gösteren sayaç olacak, son soruda da “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu yer alacaktır. AÖL sınav girişi için tıklayın

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2021 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından yapılan açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı. Tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.