AÖL 2022 2. dönem sınavı ne zaman olacak? MEB açıköğretim lise sınavları ne zaman?

2022 AÖL sınav tarihleri... AÖL 2. dönem sınavı için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. MEB 2022 sınav takvimini açıklamasıyla AÖL 2. dönem sınav tarihi belli oldu. AÖL 2. dönem sınavı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler AÖL 2. dönem sınav tarihleri için MEB sınav takvimini inceliyorlar. Peki, AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? İşte AÖL sınavına dair detaylı bilgiler...

2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlandı, gözler şimdi 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihte.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erdi.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi AÖL 2. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - AÖL 3. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi AÖL I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek. E-sınav'a katılacak öğrenciler MEB'in belirlediği binaların sınav salonlarında, bilgisayar üzerinden kamera ve gözetmen eşliğinde sınavlara katılacak.