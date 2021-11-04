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Eğitim AÖL 2021 2022 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖL 2021 2022 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınavı nasıl yapılacak?

AÖL sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖL 1. dönem sınavlarına ilişkin açıklama (Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?) AÖL 1. dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri katılacak. Peki AÖL 2021 2022 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınavı nasıl yapılacak? İşte 2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:55:00 - 2021-11-04 10:55:19
AÖL 2021 2022 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınavı nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesi (AÖL) sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, 2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte Açık Lise sınav tarihi hakkında...

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman olacak 2021?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL sınavları nasıl yapılacak?

AÖL sınavları yüz yüze mi online mi? Koronavirüs koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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