AÖL sınavları nasıl yapılacak? AÖL öğrencileri kısa bir süre önce 1.dönem sınavlarını tamamladı. Sonuçları açıklanan adaylar 2.dönem sınavlarının ne zaman nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak?

AÖL sınavları 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında online olarak yapıldı. Öğrenciler ikinci dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Açık öğretim 2. dönem sınavları online olarak yapılacak. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AÖL kayıt yenileme ne zaman?

MEB’ten yapılan açıklamada “2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur” denildi.