AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme yapacak öğreni adayları AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilemenin ne zaman biteceğini merak ediyor. Eğitimini açıktan Açık Öğretim Lisesi ile tamamlayacaklar için Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 1. Dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme bugün sona eriyor mu? İşte AÖL kayıt yenileme son dakika haberleri.

Milli Eğitim BakanlığıAçık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihleri öğrenci adayları tarafından merak edilmekte. 21 Ağustos'ta başlayan AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de sona erecek. Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.