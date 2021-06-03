Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yaz okulu kayıtlarının başlamasıyla birlikte sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, yaz okulu sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi?

2021 Yaz Okulu kayıtları 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos'ta yapılacak. Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

Yaz okulunda hangi dersler açılacak?

Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Kimler yaz okuluna girebilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

Yaz okulu sınavına kimler giremez?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.