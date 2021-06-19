AÖF Yaz okulu sınavı 2021 ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2021 AÖF sınav takvimini açıkladı ve AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Korona virüs nedeniyle geçen yıldan beri online yapılan AÖF sınavları 2021 AÖF yaz okulu sınavlar ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, AÖF Yaz okulu sınavı 2021 ne zaman yapılacak?
AÖF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. AÖF sonuçları da açıklandıktan sonra gündeme AÖF Yaz okulu sınavı geldi. AÖF Yaz okulu sınavı online mı olacak? AÖF Yaz okulu sınavı 2021 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AÖF Yaz okulu sınavı 2021 ne zaman yapılacak?
AÖF yaz okulu sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. AÖF yaz okulu sınavının online olup olmadığı henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.