AÖF yaz okulu sınav merkezi değişikliği ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?

AÖF yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. AÖF yaz okulu kayıtları 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı. AÖF yaz okulu kayıtlarında son tarih ise 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

AÖF yaz okulu sınav merkezi değişikliği ne zaman yapılacak?

AÖF öğrencileri; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini; https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan giriş yaparak, Açıköğretim Fakültesi Bürolarından, Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezinin 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler. Sınav merkezi tercihi, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Yaz Okulu Sınav Merkezi Değişikliği 11 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

AÖF yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.