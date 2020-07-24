AÖF yaz okulunda kaç ders seçimi yapılacak? Anadolu Üniversitesi, bu sene üç ders sınavı yapılmayacağını her öğrencinin koşulsuz kayıt yaptırabileceği yaz okulu programının uygulanacağını açıkladı. Beş hafta sürecek AÖF yaz okulu başvuruları 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda sınavların yüz yüze yapılması planlanıyor.

AÖF yaz okulu sınavı ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu ücretlerine bu sene zam yapılmadı, ücretle 2018-2019 öğretim yılıyla aynı kaldı. Harç ücreti alınan ders saysına göre değişiklik gösteriyor. Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti: Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL’dir.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 75,00 TL

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL

AÖF yaz okulu sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi’nden yaz okulu sınav değişikliği duyurusun geldi. Üniversiteden yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır. Ancak öğrenci sayısı yetersiz olan ilçe sınav merkezlerinde öğrenciler bağlı oldukları il sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresininÖğrenci Otomasyonu'ndan Yaz Okulu Sınav Merkezi Güncelleme kısmından son değişiklik tarihi olan 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.”