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AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖF öğrencileri meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi'nce gerçekleştirilecek yaz okulu sınavlarına katılacak olan öğrenciler aynı sorunun cevabını arıyor. İşte, “AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabı…

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:29
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖF öğrencileri meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi'nce gerçekleştirilecek yaz okulu sınavlarına katılacak olan öğrenciler aynı sorunun cevabını arıyor. İşte, “AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabı…

2019 AÖF yaz okulu başvurusu yapan öğrenciler sınav tarihlerini büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? .

Anadolu Üniversitesi konu hakkında planlamasını gerçekleştirdi.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlardan önce öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi merak etmeye başladı. Geldik beklediğiniz “AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına. Sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavına giriş belgelerinin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Yaz okulu sınavı nasıl değerlendirilir?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

 

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:29
  1. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
  2. AÖF sınav tarihleri
  3. AÖFsınav
  4. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
  5. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

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