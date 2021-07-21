AÖF yaz okulu sınav değişikliği yapılır mı? 2021 AÖF yaz okulu sınav değişikliği ne zaman nasıl yapılır?

2020-2021 Öğretim Yılı AÖF Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. 2021 AÖF Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. AÖF Yaz Okulu Sınav Merkezi Değişikliği nasıl ve ne zaman yapılacaktır? Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini;

https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan giriş yaparak,

Açıköğretim Fakültesi Bürolarından,

Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezinin 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak

yaptırabilirler.

Sınav merkezi tercihi, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. AÖF Yaz Okulu Sınav Merkezi Değişikliği 11 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabildi. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.