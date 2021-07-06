AÖF yaz okulu kayıtları ve ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır sorusu, kayıtların başlamasının ardından öne çıkan konulardan oldu. Dönem içinde vermedikleri alttan derslerini ya da üsten ders alan öğrenciler yaz okulu kayıtlarını yaptırarak öğrenim görmeye başlayacaklar.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilecekler.

AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.