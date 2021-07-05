Milyonlarca öğrenci AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyenler sürecin nasıl ilerlediğini kayıtların nasıl nereden yapıldığını araştırıyor. Peki, AÖF Yaz Okulu kayıtları neden yapılıyor?

AÖF yaz okulu nedir?

Açıköğretim sistemine göre öğretim gören tüm öğrencileri katılım hakkı olduğu sistem yaz okulu olarak bilinmektedir. Bu konu üzerinden eğitim gören tüm fakülte öğrencileri, yaz okuluna giderek telafi etme şansı elde eder

AÖF Yaz Okulu kayıtları nereden nasıl yapılıyor? AÖF Yaz okulu kayıtları başladı mı?

Yaz okulu kayıtları 5 Temmuz Pazartesi günü başladı. Kayıtlar 9 Temmuz 2021'de sona erecek. AÖF Yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak. Yaz okulu sınavları 4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AÖF'den yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır" denildi.

Kayıt ve ders seçimi konusunda AÖF Yaz Okulu kılavuzunda yer alan ifadeler şöyle:

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 09 Temmuz 2021 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler,

FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.

Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.

Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.

Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.

Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

Öğrenciler Ders-Ekle Sil işlemini tamamladıktan sonra tekrar ders eklemeleri halinde oluşan fark borçlarını 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin kayıt durumu AKTİF ise yaz okulunda da öğrencinin kayıt durumu AKTİF olacaktır.

Ancak öğrencinin bahar döneminde kayıt durumu PASİF ise yaz okuluna kayıt yaptırmış olsa dahi kayıt durumu değişmeyerek PASİF kalacaktır. Yaz okulunda kayıt durumu PASİF olan öğrenci, kayıt yaptırmış olsa bile öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yaz okulu ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu ücreti nereden ödenir?

Ders seçimine göre ödeme bilgisi oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak yaz okulu kayıtlarını yaptırabilir. Ders seçimi yapmadan ödeme bilgileri oluşmaz.

Yaz okulu için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez. Ancak seçilen ders açılmaz ise ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme

▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt tarihinin son günü saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir

AÖF YAZ OKULU 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ