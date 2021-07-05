AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ücretleri

Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; AÖF yaz okulu kayıtları 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacakb AÖF yaz okulu kayıtları 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

AÖF yaz okulu ders seçimleri ne zaman?

AÖF yaz okulu ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF yaz okulu ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

AÖF yaz okulu kayıt ücret tutarı nedir?

AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.

AÖF yaz okuluna kimler girebilir?

AÖF yaz okuluna kimler girebilir? 1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF yaz okulunda hangi dersler açılacaktır?

AÖF yaz okulunda hangi dersler açılacaktır? Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

AÖF yaz okulunda en fazla kaç ders seçimi vardır?

AÖF yaz okulunda en fazla kaç ders seçimi vardır? Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

AÖF yaz okulu kayıtlarında hangi öğrencilerden ücret alınmaz?

AÖF yaz okulu kayıtlarında hangi öğrencilerden ücret alınmaz? lgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından, 03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.