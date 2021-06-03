Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yaz okulunun ne olduğunu nasıl ve nereden başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıt nereden yapılıyor?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 2021

2021 Yaz Okulu kayıtları 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos'ta yapılacak. Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF yaz okulu nedir?

Açıköğretim sistemine göre öğretim gören tüm öğrencileri katılım hakkı olduğu sistem yaz okulu olarak bilinmektedir.

Kimler yaz okuluna girebilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

Yaz okulunda kaç ders alınabilir?

Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

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