AÖF yaz okulu 2021 kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu ders seçimi, ders ücretleri 2021

AÖF yaz okulu 2021 kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okuluna ilişkin açıklamada bulundu. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak.

AÖF yaz okulu 2021 kayıtları ne zaman sona erecek?

AÖF yaz okulu 2021 kayıtlarında son başvuru tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu kayıtları 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

AÖF yaz okulu 2021 ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF yaz okulu ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

AÖF yaz okulu kaç ders seçilecek?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

AÖF yaz okulu dersleri nereden seçilecek?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

AÖF yaz okulu ücretleri nereye yatırılacak?

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir; Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödemeİnternet Bankacılığı ile ÖdemeATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)Mobil Bankacılık ile Ödeme Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder. Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.