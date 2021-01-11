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Eğitim AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri

AÖF final tarihi | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman? | AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman? | AÖF fark ders sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 11:03:00 -
AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav takvimi | Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri

Güz dönemi vize sınavları 12-13 Aralık tarihlerinde yapıldı. AÖF final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Koronavirüs salgını sebebiyle sınavlar çevrimiçi yapılacak.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri hakkında rektörlükten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır” denildi.

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