AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
AÖF sınav yerleri ve AÖF sınav tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenmek için bekleyişleri devam ediyor. AÖF sınav tarihleri duyuruldu. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
2020-2021 Eğitim yılının sınav tarihlerini öğrenmek isteyenler sorgulamalarına başladı. AÖF öğrencileri için sınav takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki 2020 Yılının 1. Dönem AÖF sınav tarihleri ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
2020 AÖF sınav tarihleri
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav yerlerine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi konuya ilişkin açıklama yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.