AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav yerleri ve AÖF sınav tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenmek için bekleyişleri devam ediyor. AÖF sınav tarihleri duyuruldu. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı?