AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Fakültesi güz döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini, AÖF bahar dönemi sınavlarına çevirdiler. AÖF bahar dönemi sınavları, geçtiğimiz dönemde yapılan sınavlar gibi online olarak yapılacak. Peki AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte detaylar…
2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan sınavların birçoğu online olarak düzenlendi. AÖF güz dönemi sınavları da online olarak yapılmıştı. Öğrenciler, AÖF bahar dönemi sınav tarihlerini ve nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Peki AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
AÖF Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 2 ve 6. yarıyıl dersleri 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de tamamlanacak.
2020-2021 Bahar Dönemi Ara sınavları çevrim içi(online) ortamda yapılacaktır.